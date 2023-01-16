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Еще 24 населенных пункта газифицируют в Алтайском крае

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В Алтайском крае в ближайшие годы планируют газифицировать еще 24 населенных пункта. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

До 2025 года планируется газифицировать села Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Березовка, Мезенцево, Юдиха и поселки Трубачево, Карповский, Сосновка и Заводской в Тюменцевском районе. Также работы пройдут в Ребрихинском районе, где газ подведут в села Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и на станцию Ребриха.

Как уточняет altapress.ru, в Зональном районе газ появится в селе Буланиха и поселке Октябрьский, в Косихинском районе — в поселке Украинский, в Алтайском районе — в поселках Катунь и селе Ая, в Целинном районе — в селе Бочкари, в Топчихинском районе — в селе Топчиха.

Газификация в Алтайском крае проводится по двум направлениям: программе социальной догазификации и региональной программе развития газоснабжения и газификации. В целом в план-график входит подведение газа до границ 58 тыс. домовладений в 106 населенных пунктах.

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