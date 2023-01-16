Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО

Суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, где чиновник отбывает наказание за взяточничество. Об этом сообщили в понедельник, 16 января, в пресс-службе Акбулакского районного суда.

«Суд пришел к выводу, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы и удовлетворил ходатайство адвоката. Постановление не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в течение всего периода отбывания наказания Арапов не допускал нарушений порядка отбывания наказания, имеет поощрения за добросовестный труд, а также погасил назначенный ему штраф в размере 15 млн. рублей в полном объеме.

В свою очередь представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства.

Мэр Оренбурга был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей в августе 2020 года. Суд также взыскал с него в доход государства недвижимость на сумму свыше 24 млн рублей, купленную Араповым на неподтвержденные доходы.

Ранее в этот день стало известно, что мэра города Свирск в Иркутской области Владимира Орноева подозревают в краже 1,5 млн рублей из бюджета, которые были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево». Объект планировалось установить ко Дню города в 2020 году. По факту хищения возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».