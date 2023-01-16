В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровым и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздний срок. Об этом ведомство сообщило «РИА Новости».
«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры перенесены на более поздние сроки», — говорится в сообщении.
Ранее, 11 января, президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским лидером Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с упором на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Раиси состоялся 12 ноября 2022 года. Президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.
Россия продолжает развивать сотрудничество с Ираном.
Как сообщило 8 ноября агентство IRNA, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Тегеране переговоры с официальными лицами республики. В частности, он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.