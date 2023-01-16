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Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии

Минобороны: над Балтийским морем заметили приближавшийся к границе самолет ВМС ФРГ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Вооруженные силы России обнаружили в понедельник, 16 января, приближающийся к госгранице страны самолет над акваторией Балтийского моря. Для опознания объекта и недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-27. Впоследствии выяснилось, что это оказался базовый патрульный самолет ВМС Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении ведомства.

После разворота немецкого самолета от России Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы страны допущено не было.

12 декабря прошлого года российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил норвежский самолет Р-3С «Орион» над Баренцевым морем. Экипажем истребителя было обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна. Нарушения госграницы России также не было допущено.

В августе самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения госграницы был поднят истребитель МиГ-31. Действиями экипажа самолет был вытеснен за пределы территории РФ.

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