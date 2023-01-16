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ДОМ.РФ и детский омбудсмен займутся поддержкой семей с детьми

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Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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ДОМ.РФ и уполномоченный при президенте по правам ребенка будут вместе работать над совершенствованием мер господдержки семей с детьми и детей-сирот в жилищной сфере. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор госкомпании Виталий Мутко и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Согласно документу, стороны, в частости, будут взаимодействовать при разработке механизмов защиты жилищных прав детей-сирот , а также семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями после оформления ипотеки. Также соглашение предполагает расширение информирования семей с детьми о способах улучшения жилищных условий с помощью консультационного центра ДОМ.РФ.

Мутко в этой связи напомнил, что госкомпания является оператором «Семейной ипотеки» и программы выплат на погашение ипотечных кредитов. По его словам, программой «Семейная ипотека» уже воспользовались более 450 тыс. граждан, а объем кредитов превысил 1,6 трлн рублей. Гендиректор ДОМ.РФ также отметил, что благодаря программе по выплате многодетным семьям до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки ежемесячный платеж в среднем сокращается на 5 тыс. рублей. Всего по программе было выплачено более 200 млрд рублей.

«В ближайших планах — усилить информирование людей по этим вопросам через платформу спроси.дом.рф. Одновременно готовим ряд предложений вместе с профильными министерствами, Госдумой и Центральным банком», — добавил Мутко.

Один из таких проектов является создание на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф) единого цифрового реестра россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В их числе — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники детских домов и интернатов.

Кроме того, ДОМ.РФ прорабатывает с Банком России и крупнейшими кредиторами предложения по комплексной поддержке семей, испытывающих трудности при погашении ипотеки. Предполагается, что в первую очередь помощь смогут получить многодетные заемщики и те, кто имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

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