На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов для ВСУ
На Украине раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания, предназначенных для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 16 января сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства, схема была раскрыта сотрудниками ГБР совместно с нацполицией, а также департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).
«Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. <…> В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников», — сообщили в украинском ведомстве.
Отмечается, что только за полгода конфликта на Украине компания получила более чем на 2 млрд гривен ($54 млн).
Как рассказали в ведомстве, в результате 70 проведенных обысков была изъята продукция весом более 7 т, а также почти 4 млн гривен ($109 тыс.), полученных преступным путем. Для возмещения ущерба у компании изъяли десятки автомобилей, на которых перевозилось краденное. Сами продукты вернут ВСУ.
Уточняется, что в настоящее время о подозрении в преступлении сообщили одному из представителей фирмы. Решается вопрос о сообщении другим фигурантам. Согласно законодательству Украины, им может грозить до восьми лет лишения свободы.
3 ноября сообщалось, что ГБР Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен. В схеме участвовали бывший и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство «Укрпатента», а также руководители одной из благотворительных организаций.