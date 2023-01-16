Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Мир
Джонсон напишет книгу о пребывании на посту премьера Великобритании
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Россия поставила по «Силе Сибири» в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Мир
В Финляндии назвали неактуальным возобновление импорта электроэнергии из РФ
Мир
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов для ВСУ
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов для ВСУ

ГБР Украины сообщило о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для ВСУ
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания, предназначенных для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 16 января сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.

Тактический отъем: как Зеленский «обобрал» олигархов
За переход предприятий под контроль минобороны заплатит украинский бюджет

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства, схема была раскрыта сотрудниками ГБР совместно с нацполицией, а также департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

«Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. <…> В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников», — сообщили в украинском ведомстве.

Отмечается, что только за полгода конфликта на Украине компания получила более чем на 2 млрд гривен ($54 млн).

Как рассказали в ведомстве, в результате 70 проведенных обысков была изъята продукция весом более 7 т, а также почти 4 млн гривен ($109 тыс.), полученных преступным путем. Для возмещения ущерба у компании изъяли десятки автомобилей, на которых перевозилось краденное. Сами продукты вернут ВСУ.

Уточняется, что в настоящее время о подозрении в преступлении сообщили одному из представителей фирмы. Решается вопрос о сообщении другим фигурантам. Согласно законодательству Украины, им может грозить до восьми лет лишения свободы.

3 ноября сообщалось, что ГБР Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен. В схеме участвовали бывший и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство «Укрпатента», а также руководители одной из благотворительных организаций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023