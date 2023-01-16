Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84,5 за баррель. Это следует из данных торгов в понедельник, 16 января.

По состоянию на 18:32 мск мартовские фьючерсы подешевели на 0,93%, до $84,49 за баррель.

Это первое падение цен после восьми торговых сессий роста.

В то же время котировки февральских контрактов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились до $79,09 за баррель.

10 января в прогнозе ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, опубликованном в бюллетене Energy Source, сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин 9 января заявил в разговоре с «Известиям», что отказ от карантина в Китае поддержит мировой спрос на нефть в 2023 году. Как уточнил эксперт, карантины в крупнейшей экономике Азии парализуют деловую активность и вызывают недовольство населения.

Ранее, 8 января, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что нефтяной рынок в 2023 году будет очень волатилен. По ее словам, цена на Brent может вернуться к $100 за баррель и выше, если предложение сократится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, а спрос вырастет.