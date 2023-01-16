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Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью

Авиаэксперт Гусаров: либо ЕС будет летать и платить РФ за перелеты над Сибирью, либо не будет летать вообще
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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в понедельник, 16 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал предложение руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея об отмене выплат с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири в случае, если воздушное сообщение со странами союза будет восстановлено.

Как отметил специалист, для осуществления таких условий нужно прежде всего, чтобы страны Евросоюза сняли ограничения с российских авиакомпаний, так как меры по ограничению полетов европейских компаний — это ответная мера, принятая Россией. Инициаторами были страны ЕС.

«Они очень хотят летать над нашим воздушным пространством, потому что это сильно им спрямляет маршрут в Азию, и из-за этого они выигрывают миллионы, даже миллиарды долларов. Если они хотят зарабатывать, при этом летать основную часть маршрута над нами, портить нам экологию, но при этом за это не платить — зачем они нам тогда сдались? Летайте вокруг», — подчеркнул Гусаров.

По его словам, европейским странам значительно выгоднее экономически летать над территорией РФ и платить транссибирские роялти — это значительно дешевле, чем облетать территорию РФ.

«Так что либо они снимут ограничения с наших авиакомпаний и будут летать на тех условиях, которые были раньше, либо не будут летать вообще. И мы не будем. Это их выбор — мы за то, чтобы вернуть всё к первоначальному», — добавил Гусаров.

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Авиаэксперт пояснил, что роялти — это цена, которую европейские авиакомпании платят России в качестве компенсации «за то, что мы уступаем им эти маршруты».

«Поскольку мы отдаем им возможность зарабатывать на наших маршрутах, за это они платят нашим компаниям компенсацию, так называемые пролетные деньги», — заключил он.

С соответствующим предложением Хохолей выступил ранее в этот день. Он добавил, что в отношении России не будут применяться прежние экономические правила.

Ранее, 6 декабря, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой».

5 октября стало известно, что британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

Ранее, 28 февраля, в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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