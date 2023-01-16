Дорожное ограждение заменят на улице Карла Маркса в Тамбове

В Тамбове планируют заменить часть дорожного ограждения на улице Карла Маркса. О этом сообщает начальник службы безопасности дорожного движения (БДД) дирекции городских дорог Вячеслав Смирнов.

Работы сейчас ведутся в районе тамбовского Арбата с обеих сторон улицы Карла Маркса. Уже обновлено 15 секций, еще 30 предстоит смонтировать. По словам Смирнова, существующему ограждению уже много лет, и оно начало разрушаться.

«Из-за соли и реагентов нижняя часть большинства секций подверглась коррозии и не подлежит ремонту. Благодаря небольшому запасу мы сможем заменить большинство конструкций на данном участке», — объяснил начальник службы БДД.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», новые секции выполнены по специальному заказу и имеют оригинальный рисунок. Длина каждой секции составляет более 2,5 м, вес — более 70 кг.

Полностью завершить монтаж планируется в течение месяца. Точные сроки зависят от погоды и загруженности рабочих.