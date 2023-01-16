Путин и Эрдоган обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили вопрос нормализации отношений Сирии и Турции. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Кремля.

Упоминался, в частности, запуск консультаций с участием представителей Анкары, Дамаска и Москвы.

Также президенты отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Также главы государств обсудили ситуацию на Украине. Путин, в частности, обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров.

В ноябре 2022 года Турция начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.

Позже Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

В конце декабря того же года в Москве прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии, а в начале января Эрдоган не исключил проведения личной встречи с сирийским президентом Башаром Асадом «ради мира в Сирии».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова содействовать встрече Эрдогана и Асада.