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Названа самая высокооплачиваемая вакансия января в Москве

SuperJob: стоматологу в Москве в январе предлагают зарплату от 300 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В топ самых высокооплачиваемых предложений января в крупнейших городах России вошли вакансии стоматологов в Москве, Новосибирске и Красноярске с зарплатами от 300 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. С результатами исследования ознакомились «Известия».

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Так, в числе наиболее высокооплачиваемых предложений января оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

При этом больше всего в январе 2023 года готовы платить врачу-стоматологу в Москве, стоматологу-универсалу в Красноярске и стоматологу-ортопеду в Новосибирске — от 300 тыс. рублей.

Вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. Так, специалистам DevOps Engineer в Москве предлагают от 210 тыс. рублей, программисту-разработчику в Санкт-Петербурге — от 200 тыс. рублей, а программисту 1С в Воронеже — от 150 тыс. до 160 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, вакансии врачей числятся в топе зарплатных предложений января в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Например, стоматологу-ортопеду в Санкт-Петербурге предлагают от 200 тыс. рублей, врачу-колопроктологу в Воронеже — от 200 тыс. рублей, стоматологу-хирургу в Волгограде — от 150 тыс. рублей.

Кроме того, анестезиолог-реаниматолог в Нижнем Новгороде может рассчитывать за зарплату от 100 тыс. рублей, а акушер-гинеколог там же — от 100 тыс. рублей. Наконец, урологу-андрологу в Екатеринбурге готовы платить от 150 тыс. рублей, а главному врачу стоматологической клиники — от 130 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге и Уфе в топе лучших по оплате — вакансии в сфере управления персоналом. К примеру, руководителю отдела по массовому подбору персонала предлагают до 150 тыс. рублей, а начальнику отдела кадров в Санкт-Петербурге — от 50 тыс. до 60 тыс. рублей.

Ранее, в декабре, сообщалось, что лидерами по средней зарплате в России по итогам 2022 года стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Также в первую десятку вошли Сахалинская область, ХМАО, Москва, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

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