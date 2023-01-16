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«Известия» показали работу артиллерии по позициям ВСУ в Артемовске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские войска используют тяжелую артиллерию для стрельбы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их работу показал 16 января корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На снятом журналистом видео показана ночная стрельба одиночными выстрелами из крупнокалиберного орудия.

15 января газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, отметило издание.

До этого, 13 января, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение. Он сообщил, что военные не дают украинским националистам «вылезти из окопов».

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске беспрерывное и оперативное получение боеприпасов.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Город является важным транспортным узлом, от него идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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