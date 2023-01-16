СМИ сообщили о задержании украинца при попытке ввезти в Румынию беспилотник

В Румынии задержали гражданина Украины, который пытался незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски. Об этом 16 января сообщило агентство Agerpres.

Уточняется, что мужчина был задержан на пограничном пункте в Румынии, куда он прибыл на микроавтобусе.

При проверке пограничники обнаружили у него пустую гильзу от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы.

Сам задержанный заявил, что его попросили передать эту посылку в Великобританию и он якобы не знал о ее содержимом. По информации агентства, сейчас он и его пассажирка — также гражданка Украины — временно задержаны. Оформлены документы по факту контрабанды, которые будут переданы прокуратуре для проверки.

19 декабря сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе в Болгарии были задержаны две гражданки Украины, которые пытались провезти в белье 12 кг золота на сумму более $577 тыс. Было установлено, что обвиняемые ехали в пассажирском микроавтобусе из Турции на Украину через Болгарию.