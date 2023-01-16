Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) получили несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и свыше 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 16 января, заявил глава минцифры Украины Михаил Федоров.

В частности, украинским боевикам передали 83 дрона Mavic, Matrice и Autel.

«А еще передали десятки Starlink», — написал Федоров в Telegram-канале.

Ранее, 15 января, стало известно, что Польша передала Украине очередную партию из 8 тыс. терминалов Starlink. Как уточнило издание Forbes, за последние 10 месяцев Киев получил почти 30 тыс. станций спутникового интернета.

Украина продолжает получать терминалы спутникового интернета благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами. В министерстве добавили, что команда минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX, чтобы Украина получила еще больше Starlink.

29 декабря 2022 года стало известно, что на Украину разрешен ввоз оборудования для спутникового интернета Starlink без налогов и таможенных пошлин.

За день до этого Федоров заявил, что «на коленях» умолял предпринимателя Илона Маска передать Киеву системы спутникового интернета Starlink. Политик также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач.

20 декабря Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.

При этом в октябре Маск говорил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Затем в Пентагоне заявили, что на Украине есть альтернативы Starlink и на следующий день Маск сообщил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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