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Житель Татарстана ожидает суда за убийство бывшей жены

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела об убийстве 50-летней женщины. Обвиняемым по делу проходит бывший супруг убитой, сообщает СУ СКР по республике.

Установлено, что 49-летний житель города Набережные Челны и его 50-летняя бывшая супруга находились в процессе раздела имущества после развода. Чтобы выкупить долю, мужчина передал бывшей жене 900 тыс. рублей, но 19 августа 2022 года при встрече в СНТ в Тукаевском районе женщина потребовала еще 600 тыс. рублей, пишет InKazan.ru.

«В ответ злоумышленник ударил потерпевшую кулаком, а затем задушил. После этого он зарыл тело на огороде. В дальнейшем обеспокоенные исчезновением женщины родственники обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

18 октября 41-летний житель Московской области убил свою жену. Супруги поругались в салоне автомобиля, после чего женщина вышла из машины, но муж догнал ее и несколько раз ударил ножом. От полученных ран она скончалась на месте, мужчина задержан.

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