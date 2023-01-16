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Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
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Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине

Кандидат в вице-президенты США Барака назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленые» Аджаму Барака 16 января назвал откровенным фашизмом репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

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Так Барака прокомментировал репортаж телеканала CNN о гонениях УПЦ на Украине. По его словам, даже предвзятые СМИ не могут закрывать глаза на такие репрессии.

«Но, конечно, в этой статье всё еще проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий [президента Украины Владимира] Зеленского против церкви», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Зеленского сатанизмом, который он совершил в православное Рождество.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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