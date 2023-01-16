Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине

Кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленые» Аджаму Барака 16 января назвал откровенным фашизмом репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Так Барака прокомментировал репортаж телеканала CNN о гонениях УПЦ на Украине. По его словам, даже предвзятые СМИ не могут закрывать глаза на такие репрессии.

«Но, конечно, в этой статье всё еще проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий [президента Украины Владимира] Зеленского против церкви», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Зеленского сатанизмом, который он совершил в православное Рождество.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.