Французские эксперты примут участие в расследовании крушения самолета в Непале

Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) поучаствуют в расследовании причин и обстоятельств падения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, пишет 16 января газета Le Monde.

Сообщается, что группа экспертов должна прибыть в Непал во вторник.

Кроме того, в публикации обращается внимание на то, что авиакатастрофа в Непале свидетельствует об отсутствии в стране правил безопасности полетов.

Ранее в этот день завершились поиски на месте авиакатастрофы в Непале. Они возобновятся во вторник, так как еще три человека числятся пропавшими без вести. Известно, что спасатели обнаружили «черные ящики». Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

По информации агентства Reuters, второй пилот разбившегося лайнера Анджу Хативада была вдовой летчика, погибшего в Непале при схожих обстоятельствах 16 лет назад.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.