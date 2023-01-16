Реклама
Прямой эфир
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Мир
Шольц пообещал не затягивать с поиском нового главы минобороны ФРГ
Мир
В Швеции отказались расследовать акцию с подвешенным манекеном Эрдогана
Мир
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Общество
Мэра Свирска заподозрили в хищении 1,5 млн рублей из бюджета
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции к роли посредника между Россией и Украиной
Мир
В Греции похоронили последнего короля страны Константина II
Политика
В Госдуме предрекли работу нового министра обороны ФРГ по указке США и НАТО
Мир
Маккарти предложит Байдену сократить расходы на оружие для Украины
Мир
СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале
Мир
В Румынии на берегу Черного моря нашли обломки ракеты
Мир
Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ
Сюжет:

Губернатор Развожаев: число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над морем в Севастополе были сбиты все 10 украинских беспилотников, никакие городские объекты не пострадали. Об этом 16 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбить на слёте: ПВО России перехватила три дальних украинских беспилотника
Такие «Стрижи» в модернизированном варианте уже использовались для атак в глубине территории РФ

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он, отметив, что сейчас в городе спокойно.

Ранее в этот день Развожаев сообщил о семи сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над морем в Севастополе. При этом он призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом Севастополе.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаку на Севастополь с помощь беспилотника на рождество, 7 января. Тогда Развожаев сообщил, что был сбит один БПЛА.

Кроме того, по два беспилотника были сбиты над морем в Севастополе 4 января и 2 января.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023