Губернатор Развожаев: число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

Над морем в Севастополе были сбиты все 10 украинских беспилотников, никакие городские объекты не пострадали. Об этом 16 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он, отметив, что сейчас в городе спокойно.

Ранее в этот день Развожаев сообщил о семи сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над морем в Севастополе. При этом он призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом Севастополе.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаку на Севастополь с помощь беспилотника на рождество, 7 января. Тогда Развожаев сообщил, что был сбит один БПЛА.

Кроме того, по два беспилотника были сбиты над морем в Севастополе 4 января и 2 января.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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