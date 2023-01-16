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Путин и Эрдоган по телефону обсудили обмен пленными с Украиной и новый газовый хаб

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили 16 января в ходе телефонных переговоров ситуацию вокруг Украины и новый газовый хаб. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. По инициативе турецкой стороны ‹...› затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада. Глава государства также напомнил, что киевский режим отказался от призывов со стороны Москвы прекратить огонь на Рождество.

В пресс-службе Кремля добавили, что стороны обсудили ход реализации зерновой сделки, в том числе вопрос о разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Также были затронуты вопросы и нормализации турецко-сирийских отношений, отметила «Газета.Ru».

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба», — говорится в сообщении.

В январе Путин и Эрдоган уже проводили телефонные переговоры. 5 числа в ходе беседы президент РФ заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.

14 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на территории Украины будет завершен после того, как Россия и страны Запада смогут заключить «большую сделку».

11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

Между тем, Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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