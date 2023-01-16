СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР) 16 января.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации <...> возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в заявлении в Telegram-канале СКР.

Ранее в этот же день в посольстве России сообщили о процедуре опознания погибших в авиакатастрофе в Непале. Кроме того, 16 января был найден черный ящик разбившегося самолета.

Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в ходе беседы с «Известиями» заявил, что причиной крушения могли стать технические неполадки или неправильная работа какой-либо системы самолета.