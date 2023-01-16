Какие выплаты положены ветеранам боевых действий в России. Графика
Ветераны боевых действий в России могут рассчитывать на финансовую и иную поддержку со стороны государства. Им положены ежемесячные выплаты и ряд льгот.
Для получения статуса ветерана боевых действий гражданин должен постоянно проживать не территории РФ. Оформить статус со всеми причитающимися преференциями могут и иностранные граждане при условии оформления вида на жительство в России.
Решение о присвоении статуса принимает специальная комиссия Минобороны, а в случае с жителями Архангельской и Мурманской областей, а также Республики Коми — комиссия Северного флота.
Ветераны боевых действий могут претендовать на:
- денежную надбавку к пенсии;
- частичную компенсацию расходов на ЖКХ;
- бесплатные путевки в санатории;
- бесплатные протезы и средства реабилитации;
- внеочередное обслуживание;
- единовременную выплату на постройку дома или приобретение жилья;
- налоговые и земельные льготы;
- другие социальные преференции.
Кроме того, власти регионов вводят дополнительные льготы и меры поддержки ветеранов на локальном уровне. В случае гибели участника боевых действий выплаты и льготы полагаются его семье.
В денежном эквиваленте ветераны получают единовременные выплаты (ЕДВ), которые ежегодно индексируются в феврале. В 2023 году индексация запланирована на уровне 12,4%, в результате чего выплачиваемая в месяц сумма составит 6136,76 рубля.