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Какие выплаты положены ветеранам боевых действий в России. Графика

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Ветераны боевых действий в России могут рассчитывать на финансовую и иную поддержку со стороны государства. Им положены ежемесячные выплаты и ряд льгот.

Для получения статуса ветерана боевых действий гражданин должен постоянно проживать не территории РФ. Оформить статус со всеми причитающимися преференциями могут и иностранные граждане при условии оформления вида на жительство в России.

Решение о присвоении статуса принимает специальная комиссия Минобороны, а в случае с жителями Архангельской и Мурманской областей, а также Республики Коми — комиссия Северного флота.

Ветераны боевых действий могут претендовать на:

  • денежную надбавку к пенсии;
  • частичную компенсацию расходов на ЖКХ;
  • бесплатные путевки в санатории;
  • бесплатные протезы и средства реабилитации;
  • внеочередное обслуживание;
  • единовременную выплату на постройку дома или приобретение жилья;
  • налоговые и земельные льготы;
  • другие социальные преференции.

Кроме того, власти регионов вводят дополнительные льготы и меры поддержки ветеранов на локальном уровне. В случае гибели участника боевых действий выплаты и льготы полагаются его семье.

В денежном эквиваленте ветераны получают единовременные выплаты (ЕДВ), которые ежегодно индексируются в феврале. В 2023 году индексация запланирована на уровне 12,4%, в результате чего выплачиваемая в месяц сумма составит 6136,76 рубля.

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