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Внук генерала де Голля заявил о поддержке России большей частью населения Земли

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Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов
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Россию поддерживают две трети населения Земли, заявления о ее изоляции, звучащие на Западе, не соответствуют действительности. Об этом 16 января заявил Пьер де Голль — внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля.

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«На Западе утверждают, что Москва находится в изоляции, но две трети населения мира поддерживают Россию», — сказал де Голль в эфире французского радио Sud Radio.

Он отметил, что экономические интересы многих стран сегодня сдвигаются на Восток, а Россия находится в центре этого процесса. При этом он рекомендовал изучить данные о богатствах российских недр.

Кроме того, де Голль заявил, что шокирован попытками запретить русскую культуру на Западе, и отметил, что это делается по политическим мотивам.

В этот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что разговоры о вымышленной на Западе изоляции России присущи людям, которые никогда не смотрели на карту мира. Он напомнил, что граждане РФ беспрепятственно могут посетить более 100 стран.

27 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

Ранее, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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