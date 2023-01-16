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Аналитик усомнился в появлении нового iPhone с гибким дисплеем

Аналитик Муртазин: новые iPhone с гибким дисплеем будут очень дорогими
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Фото: TASS/Zuma
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Появление складного смартфона Apple — большой вопрос, в любом случае это будет очень дорогое устройство, сроки выхода которого пока непонятны. Об этом «Известиям» 16 января заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Ранее в этот день портал Patently Apple сообщил, что компания Apple запатентовала технологию, которая позволит избежать повреждений на экране будущего складного iPhone. Так, на устройство будет клеиться специальная пленка, которая защитит экран от появления трещин при складывании.

«На сегодняшний день появление складного смартфона Apple — большой вопрос, поскольку от того момента, когда наработки патентуются, до выхода в свет проходит очень много времени», — заявил Муртазин.

По его словам, сейчас патенты на складные девайсы принадлежат другим компаниям, в частности Samsung, они же делают экраны к этим устройствам. Кроме того, производством гибких дисплеев занимается компания Boe.

«Так что, скорее всего, Apple будет брать экраны у кого-то из них. В любом случае это будет очень дорогое устройство, сроки выхода которого пока непонятны», — добавил эксперт.

14 января стало известно, что Apple откажется от специальных вырезов для камеры на дисплеях («челок») во всех четырех моделях iPhone 15. При этом обычные модели iPhone 15 получат вырез Dynamic Island, который уже есть на моделях Pro и Pro Max.

До этого, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.

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