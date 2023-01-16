Армия Непала 17 января возобновит поиски на месте авиакатастрофы

Армия Непала во вторник, 17 января, возобновит поиски на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на непальские сухопутные войска.

«Армия Непала завтра возобновит поисковую операцию, так как три человека остаются пропавшими без вести», — написало агентство в Twitter.

Поиски завершились ранее в понедельник. Известно, что спасатели обнаружили «черные ящики» на месте крушения самолета. Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

По информации агентства Reuters, второй пилот разбившегося лайнера Анджу Хативада была вдовой летчика, погибшего в Непале при схожих обстоятельствах 16 лет назад.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.