Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад подпасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву. Об этом он написал в понедельник, 16 января, на своей странице в Twitter.

«Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями», — указал дипломат в сообщении.

Ранее в этом месяце Клеверли, а также начальник британского Генштаба Патрик Сандерс попали в ответный санкционный список России, состоящий из 36 человек.

Как пояснила 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение включить в список ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании было принято из-за проводимого антироссийского курса правительством страны.

До этого, 30 ноября, Британия расширила антироссийский санкционный список на 22 позиции. В него вошли российские политики, чиновники, предприниматели и военные комиссары регионов РФ.

Также антироссийский санкционный список был расширен 2 ноября. Тогда он был дополнен четырьмя новыми именами и вводил запрет на импорт золота из России.

При этом еще в августе отмечалось, что большинство компаний Великобритании уже пострадали от антироссийских санкций.

Страны Запада усилили антироссийские санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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