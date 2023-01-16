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Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ
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Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что рад подпасть под российские санкции за помощь Киеву
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Фото: Global Look Press/dpa/Rolf Vennenbernd
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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад подпасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву. Об этом он написал в понедельник, 16 января, на своей странице в Twitter.

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«Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями», — указал дипломат в сообщении.

Ранее в этом месяце Клеверли, а также начальник британского Генштаба Патрик Сандерс попали в ответный санкционный список России, состоящий из 36 человек.

Как пояснила 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение включить в список ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании было принято из-за проводимого антироссийского курса правительством страны.

До этого, 30 ноября, Британия расширила антироссийский санкционный список на 22 позиции. В него вошли российские политики, чиновники, предприниматели и военные комиссары регионов РФ.

Также антироссийский санкционный список был расширен 2 ноября. Тогда он был дополнен четырьмя новыми именами и вводил запрет на импорт золота из России.

При этом еще в августе отмечалось, что большинство компаний Великобритании уже пострадали от антироссийских санкций.

Страны Запада усилили антироссийские санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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