В Одесской области облили краской мавзолей героя гражданской войны Котовского

В украинском городе Подольске Одесской области неизвестные облили краской мавзолей революционера и полководца времен гражданской войны Григория Котовского, а также памятник красному партизану Василию Самборскому. Об этом 16 января сообщило издание «Украинская служба информации».

На опубликованных фотографиях виден мавзолей Котовского и памятник Самборскому, облитые красной краской.

Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск, однако в 2016 году его переименовали по украинскому закону о декоммунизации. Год спустя, в июне 2017 года, памятник был демонтирован.

7 января сообщалось, что в Днепропетровске (украинское название — Днепр) планируют снести памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР генералу Василию Маргелову.

5 января стало известно, что В Харькове демонтировали памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому.

30 декабря 2022 года стало известно о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в Краматорске. Снесенный бюст находился в городском парке города, который был назван в честь русского поэта. Но во время Великой Отечественной войны монумент был разрушен за период немецкой оккупации. В 1957 году на месте памятника Пушкину был установлен бюст.

Днем ранее в Одессе начали демонтировать памятник российской императрице, основательнице города Екатерине II. Помимо российской императрицы в скульптурную композицию входили и другие основатели города: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Памятник Екатерине II был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, в 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007-м.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.