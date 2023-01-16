В Запорожской области заявили об убийстве 7 военных ВСУ боевиками нацбатальонов

Боевики националистических батальонов «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в РФ) с середины декабря убили семь и ранили 18 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«С середины декабря как минимум произошло около десятка перестрелок или просто стрельбы [со стороны батальонов «Кракен» и «Азов»] по отношению к представителям теробороны. Речь идет о семи людях, которые были убиты, и 18 человек в данный момент находятся в 9-й городской больнице в Запорожье, несколько — в тяжелом состоянии», — сказал он ТАСС.

Рогов подчеркнул, что ранения и увечья получили те военнослужащие, которые не хотели воевать, покидали позиции или отказывались выполнять приказы командиров.

Украинская сторона утверждает, что все эти солдаты погибли в результате боевых действий, однако, по словам Рогова, это не соответствует действительности.

Ранее, 12 января, пленные солдаты ВСУ рассказали «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя. По его словам, украинское командование, отправляя военных на задание, использует угрозы. При этом нередко отдает «дебильные» приказы.

4 января попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук рассказал, что ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам.

До этого, 27 декабря 2022 года, военнопленный четвертой танковой бригады ВСУ Евгений Церуш, сложивший оружие, рассказал, что брошенные начальством украинские бойцы голодали и пили из луж ради выживания. По его словам, после попадания в плен российские военные накормили его и дали воды.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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