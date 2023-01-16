Суд арестовал убившего двухлетнего сына жителя Ленинградской области

Суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, зарезавшего двухлетнего сына. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По предварительной версии следствия, 14 января в городе Кириши мужчина напал с ножом на собственного ребенка во время прогулки на санках. Практически сразу мальчик скончался.

После этого обвиняемый попытался покончить с собой, но прибывшие на место сотрудники полиции успели вызвать «скорую», которая госпитализировала пострадавшего.

Следователи считают, что мужчина мог зарезать сына из-за ревности к матери, так как в настоящий момент пара разводится. Во время преступления женщина находилась в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2022 года в Пермской крае зарезали супругов и их четырехлетнего сына. Как выяснили «Известия», мужчина и женщина были обнаружены в разных квартирах.