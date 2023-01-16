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В МО сообщили о выводе на маршруты боевого патрулирования ПГРК «Ярс»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Бологовское ракетное соединение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области вывело на маршруты боевого патрулирования пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщили журналистам 16 января в Минобороны РФ.

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Как отметили в ведомстве, стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты ПГРК «Ярс» совершат марш протяженностью до 100 км и отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам. Кроме того, будут отработаны задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности ПГРК «Ярс», а также по выводу спецтехники из зон условного химического заражения.

Торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на ПГРК «Ярс», в Бологовском соединении РВСН состоялась 16 декабря 2022 года. Отмечалось, что вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

В ноябре эксперт Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

Китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира. Предельная скорость ракеты при этом может достигать 14 Махов, а ее общая взрывная мощность может быть эквивалентна миллиону тонн.

15 декабря состоялась установка ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата. Сложные технологические операции занимают несколько часов.

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