В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами

В российском законодательстве есть статьи, которые помогают разграничить случайную находку чужой вещи и кражу. Разъяснения по этому поводу в понедельник, 16 января, дали в Конституционном суде (КС) России.

«Согласно ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее <...> и возвратить найденную вещь. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта», — говорится в постановлении суда.

При этом если нашедший чужую вещь не пытался найти прежнего владельца, не сообщал о находке, а также уничтожил признаки того, что у вещи был другой владелец, суды должны трактовать эти действия как кражу, пояснили в КС.

В этом случае, согласно ст. 158 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет.

Как указывается в постановлении суда, дело о проверке конституционности статьи 227 ГК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ рассмотрено в связи с жалобами жительницы Башкирии Альбины Галимьяновой и Виктора Пузрякова из Ульяновской области, осужденных за кражу чужого имущества. Заявителя присвоили себе найденные мобильные телефоны, не предприняв каких-либо действий для их возврата законным владельцам.

Суды признали обоих виновными в краже. Так, Галимьянову приговорили к шести месяцам лишения свободы, а Пузрякова — к штрафу в 15 тыс. рублей. В КС заключили, что президиум Верховного суда вправе оставить судебные решения без изменения, если они основаны на истолковании указанных норм и не расходятся с их конституционно-правовым смыслом.

Ранее, в середине 2022 года, Конституционный суд определил дату исчисления срока давности за нарушения ПДД. В КС разъяснили, что срок давности привлечения к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД, должен исчисляться с даты, следующей за днем совершения административного правонарушения и в некоторых случаях непосредственно со дня его совершения.