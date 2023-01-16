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Вице-премьер Молдавии подал в суд на мэра Кишинева

Вице-премьер Молдавии Спыну подал иск против мэра Кишинева после обвинений в коррупции
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подал иск против мэра Кишинева Иона Чебана. Об этом он сообщил 16 января в своем Telegram-канале.

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«Мой иск против Чебана передан на рассмотрение. Первое судебное заседание состоится 28 марта 2023 года. Этому персонажу придется ответить за всю ложь, брошенную в мою сторону. Мы идем вперед», — заявил Спыну.

Ранее, в ноябре прошлого года, Чебан обвинил Спыну в причастности к коррупционным схемам по закупке природного газа. По словам мэра, вице-премьер создал схему по хищению денег совместно с главой предприятия «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.

До этого, 31 октября, Спыну обвинил Чебана в «услужливости» перед Россией в связи с отказом от отключения уличного освещения для экономии электроэнергии.

27 октября президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок и цен на газ. Путин указал, что выставленные Россией цены хоть и справедливы с точки зрения рынка, но неподъемные для республики.

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