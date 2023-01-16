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Китайская игра соулс-лайк Black Myth: Wukong выйдет летом 2024 года

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Фото: wccftech.com
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Релиз китайской ролевой компьютерной игры в жанре соулс-лайк Black Myth: Wukong отложен на год и состоится только летом 2024 года. Об этом сообщила компания-разработчик Game Science, представив 16 января предваряющее игру анимационное видео, пишет портал Wccftech.

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Анимационный ролик посвящен празднику китайского Нового года, в котором главный герой, кролик, получает долгожданную игру и пытается установить ее на свой компьютер. Однако это получается у него не совсем успешно, в связи с чем персонаж решает купить себе новую, более мощную и современную «машину».

Следующим неприятным сюрпризом для кролика оказывается то, что Black Myth уже на новой машине отказывается запускаться раньше срока. В итоге персонаж немного постарел, но все-таки увидел ожидаемую новинку лишь в 2024 году.

Известно, что в основу игры лег другой проект — «Путешествие на Запад». А главным персонажем ее стал антропоморфный король обезьян, который отправился в приключенческое путешествие и на пути будет сражаться с различными монстрами.

Работа над Black Myth: Wukong ведется с 2017 года. В какой-то момент создатели даже перевели игру на систему Unreal Engine 5, чтобы игроки насладились более качественной графикой.

Ранее, 21 декабря, в Сети появилась видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo IV. Продолжительность видео составила 23 минуты. Из него стало известно, что выход игры Diablo IV, являющейся продолжением культовой серии игр Diablo, запланирован на 6 июня 2023 года для PC, PlayStation и Xbox. Ее выпуском занимается американская компания Blizzard Entertainment.

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