Работу новогоднего городка продлят в Оренбурге до конца января

В Оренбурге до 25 января продлили работу аттракционов новогоднего городка. Решение об этом принял глава города Сергей Салмин. Об этом его неоднократно просили местные жители.

Так, до конца месяца в прежнем режиме будут работать каток и горка для катания на «ватрушках». Также для удобства жителей на площади оставят несколько домиков маркета еды, в которых можно перекусить и выпить горячего чаю, сообщает РИА «Оренбуржье». Фотозоны, коридор из гирлянд, елки и другие атрибуты Нового года уже начали демонтировать.

Урал56.Ру напоминает, что новогодний городок, расположенный на площади имени Ленина, официально открылся 23 декабря. А строить его начали еще в ноябре.

Городок размещают в этом месте третий год подряд. Это стало возможным после демонтажа одного из городских долгостроев, здания высотой в 16 этажей.

Тем временем 56orb.ru сообщает, что горка в новогоднем городке находится в неудовлетворительном состоянии и детям приходится взбираться на нее полуползком. В Орске ситуация еще хуже — там горок нет совсем.

Жители Кувандыка также остались недовольны новогодним оформлением города. Так, в Сети появилась фотография установленной в центре Снегурочки. Снежная фигура из-за декабрьских капризов погоды покрылась темными пятнами. Позже ледяную скульптуру привели в порядок.