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Папа Франциск выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале

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Фото: REUTERS/Sulav Shrestha
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Папа римский Франциск 16 января выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале, в результате которого погибли 72 человека.

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«Вверяя души усопших милости Всевышнего, папа Франциск призывает для тех, кто скорбит о своей утрате, божественные благословения исцеления и мира», — говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Также папа римский направил слова поддержки всем участникам спасательных работ.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

16 января стало известно, что спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета, сообщает «Газета.Ru». Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

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