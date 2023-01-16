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Балканист оценил слова президента Хорватии о войне НАТО против РФ через Украину

Балканист Бондаренко: президент Хорватии Миланович — человек, не встроенный в прозападную политику
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Президент Хорватии Зоран Миланович — человек, не встроенный в прозападную политику. Он является противоположностью проамериканскому премьер-министру страны Андрею Пленковичу. Об этом 16 января «Известиям» заявил балканист Олег Бондаренко.

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Таким образом он отреагировал на слова Милановича о том, что США и НАТО посредством Украины ведут прокси-войну с Россией. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

«Нынешний президент Хорватии — человек, который не встроен в нынешнюю прозападную повестку. И, собственно, на этой волне он в свое время избрался президентом и получил свою поддержку. Его нельзя назвать пророссийским даже близко. При этом он не хочет, чтобы Хорватия была одной из нескольких десятков стран, которые являются инструментами США», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что президент «не сильно институализирован в рамках хорватских органов и инстанций». Однако он является «альтернативным центром силы» против «абсолютно проамериканского премьер-министра».

Миланович своими высказываниями ответил на заявление премьер-министра Пленковича, который в эфире телеканала France 24 раскритиковал решение парламентариев страны отказаться от участия в миссии Евросоюза EUMAM Ukraine — кампании, которая подразумевает двухлетний курс обучения 15 тыс. украинских боевиков использованию западного оружия. Учения состоятся на территории европейского блока: тренировочные базы будут дислоцированы, например, в Польше, Германии и Франции.

По словам Милановича, миссия Евросоюза противоречит Договору о функционировании ЕС, так как документ предусматривает проведение подобного рода мероприятий только за пределами стран — членов объединения. Как резюмировал хорватский лидер, европейский блок таким образом «впервые в своей истории» напрямую ввязывается в конфликт.

После этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предположил, что Хорватия начала осознавать последствия антироссийских санкций и ухудшения отношений с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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