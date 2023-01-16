Губернатор Развожаев: число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

В течение дня силы российской противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения Черноморского флота сбили уже 10 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Севастополь с воздуха. Об этом сообщил 16 января губернатор города Михаил Развожаев.

По данным главы города, ущерба Севастополю никакого нанесено не было. Все дроны удалось успешно сбить над морем.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. В городе всё спокойно», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник Развожаев призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом городе. Он добавил, что российские военные уверенно и спокойно отразили атаку на тот момент семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на Севастополь.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат 7 января, в ночь на Рождество. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. Ранее он также сообщал о двух сбитых беспилотниках 2 января.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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