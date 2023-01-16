Гражданин Польши за рулем Mercedes врезался в Бранденбургские ворота в Берлине

Гражданин Польши, управлявший автомобилем Mercedes, врезался 15 января в Бранденбургские ворота в Берлине. Об этом 16 января сообщил польский консул в Германии Марчин Круль.

«Могу подтвердить, что водитель Mercedes, который вчера в 23:30 (01:30 мск) врезался в Бранденбургские ворота, был гражданином Польши. Автомобиль также был зарегистрирован в Польше», — написал он в Twitter.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что черный автомобиль врезался в одну из массивных колонн Бранденбургских ворот, которые считаются символом Берлина. 26-летний водитель погиб на месте. По предварительной информации, мчавшийся на большой скорости автомобиль потерял управление.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.