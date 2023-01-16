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В Воронеже подозреваемому в педофилии удалось избежать ареста

Суд объяснил, почему не отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования ребенка в ТЦ Воронежа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подозреваемый в попытке изнасилования девочки в торговом центра Воронежа смог избежать уголовной ответственности благодаря тому, что не успел навредить ребенку и имеет хорошие характеристики. Об этом сообщили в понедельник, 16 января, в Ленинском районном суде Воронежа.

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Ранее в этом месяце в городских Telegram-каналах появилась информация о том, что мужчина пытался «применить силу» к девочке и «трогал ее за интимные места» в туалете торгового центра «Галерея Чижова».

«Согласно версии следствия [подозреваемый] совершил покушение на изнасилование несовершеннолетней, однако не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку потерпевшая вырвалась и покинула место преступления», — говорится в сообщении на сайте суда.

Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, однако учитывая, что прежде он не привлекался к уголовной ответственности и отрицал причастность к преступлению, суд вынес решение отправить его на два месяца под домашний арест.

«Инкриминируемое преступление, хотя и относится к категории насильственных, однако не связано с причинением вреда здоровью потерпевшей или умышленным нанесением ей телесных повреждений. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возможности исполнения меры пресечения, связанной с изоляцией от общества по месту жительства», — пояснили в инстанции.

В частности, подозреваемому до 12 марта запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками процесса, пользоваться интернетом и другими видами связи.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что в Ленинградском областном суде оправдали 57-летнего жителя Кингисеппа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, которое произошло 14 лет назад. По версии следствия, мужчина встретил девочку у парка, пригласил к себе домой, после чего изнасиловал и задушил. Труп ребенка он отнес в парк. Присяжным не удалось доказать причастность мужчины к преступлению, и он был оправдан.

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