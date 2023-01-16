СМИ сообщили о введении в вузах Украины контроля за соблюдением языкового закона

В украинских вузах начали издавать указы о контроле за соблюдением языкового закона. Об этом в понедельник, 16 января, сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на приказ одного из киевских учебных заведений.

Отмечается, что приказ был издан 26 декабря 2022 года в связи со вступлением в силу с 16 июля отдельных норм языкового закона.

«В украинских высших учебных заведениях начали издавать указы о контроле выполнения требований норм закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в материале.

Руководители факультетов, институтов и деканатов должны ознакомиться с рекомендациями языкового омбудсмена Тараса Кременя. Они обязаны контролировать выполнение требований норм закона и в случае нарушения принимать меры по его устранению.

«В рекомендациях языкового омбудсмена значительное внимание уделено введению штрафов за неиспользование украинского языка и указаны все суммы штрафов за такое нарушение», — уточнили в издании.

Кроме того, теперь, в отделе кадров должны проверять наличие у будущих сотрудников документа с подтверждением владения государственным языком.

По информации издания, такие мероприятия проводятся и в других вузах.

Ранее, 11 ноября 2022 года, сообщалось, что в Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Отмечалось, что такое решение может помочь избежать эскалации напряжения в обществе и усилить защиту образовательного пространства Киева.

21 октября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».

С 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

С 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.