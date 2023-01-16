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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

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Ушла из жизни известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида, ей было 95 лет. Об этом сообщил 16 января телеканал Rainews24.

Причина смерти и дата похорон не приводятся.

В сентябре прошлого года актриса оказалась в больнице со смещенным переломом бедренной кости. Она получила травму в результате падения, при этом состояние здоровья Лоллобриджиды тогда особых опасений не вызывало, отмечала газета Corriere della Sera.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые на экранах ее увидели в 1946 году. За свою карьеру Лоллобриджида снялась в десятках фильмах, среди которых «Провинциалка» (1953), «Посрами дьявола» (1953), «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» (1968). Однако всемирную славу принесли ей роли в фильмах «Фанфан-тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

Лоллобриджида занималась и общественной деятельностью, сотрудничала с ООН и ЮНЕСКО.

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Легендарной итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде 4 июля исполняется 91 год. В 1950–1960-е по популярности с ней могла сравниться разве что Софи Лорен, а для советских зрителей обе знойные красавицы были олицетворением манящей и загадочной заграничной жизни. Портал iz.ru подготовил к дню рождения актрисы специальную фотогалерею
Фото: Global Look Press/Hill-Hecht-Lancaster Productions
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В костюмной библейской драме Кинга Видора «Соломон и царица Савская» экранным партнером Лоллобриджиды стал Юл Бриннер
Фото: Global Look Press/Edward Small Productions
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Лоллобриджида была воплощением роскошной жизни не только на экране: ее меха и личный Rolls-Royce были предметом обсуждения всей итальянской публики
Фото: Global Look Press
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Одним из самых знаменитых фильмов с участием актрисы стал французский «Фанфан-тюльпан», получивший приз в Каннах за лучшую режиссуру. В знак благодарности за заслуги Лоллобриджиды перед кинематографом Франции парижская мэрия вручила ей в 1965 году специальную медаль
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
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В комедии «Отель Парадизо» Лоллобриджида снималась вместе с будущим Оби-Ваном Кеноби, британским актером Алеком Гиннессом
Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В конце 1960-х Лоллобриджида профессионально занялась фотографией, а с 1973 года практически перестала сниматься в кино
Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Актриса известна своей любовью к животным — они отвечают ей взаимностью
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
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Кроме фотографии Лоллобриджида уже давно увлекается живописью и скульптурой
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
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В 1988 году Лоллобриджида не смогла отказать Адриано Челентано и приняла участие в его телешоу Fantastico 8
Фото: Global Look Press/Agi/Giacomino/Ropi
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В 2013 году актриса продала свою коллекцию ювелирных украшений с аукциона. Вырученные $5 млн она отдала на благотворительные цели
Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В 2018 году Лоллобриджида получила собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Фото: Global Look Press/F. Sadou
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