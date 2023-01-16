Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Ушла из жизни известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида, ей было 95 лет. Об этом сообщил 16 января телеканал Rainews24.

Причина смерти и дата похорон не приводятся.

В сентябре прошлого года актриса оказалась в больнице со смещенным переломом бедренной кости. Она получила травму в результате падения, при этом состояние здоровья Лоллобриджиды тогда особых опасений не вызывало, отмечала газета Corriere della Sera.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые на экранах ее увидели в 1946 году. За свою карьеру Лоллобриджида снялась в десятках фильмах, среди которых «Провинциалка» (1953), «Посрами дьявола» (1953), «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» (1968). Однако всемирную славу принесли ей роли в фильмах «Фанфан-тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

Лоллобриджида занималась и общественной деятельностью, сотрудничала с ООН и ЮНЕСКО.