Пять человек госпитализировали с обморожениями в Саратовской области

В Саратовский областной клинический центр комбустиологии за прошедшие выходные с обморожениями госпитализированы еще пять человек. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в приемной главврача учреждения.

У саратовцев диагностированы обморожения рук и ног. Возраст пострадавших — от 34 до 88 лет.

На территории Саратовской области больше недели продолжались сильные морозы. Сейчас температура воздуха в регионе остается минусовой, но холода постепенно начали отступать.

Как рассказала агентству синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, морозная погода сохранится, но будет более мягкой. Осадки в ближайшие дни не ожидаются, скорость ветра составит 3–8 м/с.

«Температурный фон ночью будет от –13 до –18, только в южных районах будет мягче: от –7 до –9. Днем же столбики термометров покажут от –6 до –11, на юге до –3», — рассказала Васильева.

В областном центре в ночное время будет –10…–12 градусов, днем –6…–8. В крещенскую ночь столбик термометра опустится до –15 градусов.

Данная температура воздуха на 2–3 градуса ниже среднеклиматических значений.

16 января начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Северной столице на Крещение, 19 января, ожидаются дожди, а температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.