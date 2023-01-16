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Песков: ВС России не наносят удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 16 января, заверил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.

«Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным», — заявил Песков.

Кроме того, он напомнил, что ряд чиновников на Украине сами уведомили, что ракета рухнула на дом после того, как сработала ПВО Украины.

15 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что попавшая в жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд дома.

Днем ранее на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях были слышны взрывы.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях — Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля, продолжается. Президент России Владимир Путин пошел на такой шаг в связи с участившимися обстрелами региона со стороны ВСУ.

Киев с 2014 года ведет военные действия против жителей ЛДНР, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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