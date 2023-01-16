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Эксперт оценил возможное создание Ираном и РФ общего стейблкоина на золоте

Председатель совета АЭД Достов: технологических сложностей создания РФ и Ираном стейблкоина на золоте нет
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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Технологических сложностей создания Россией и Ираном общего стейблкоина на золоте нет, среди основных проблем в том числе может быть регулирование, политические договоренности, рассказал «Известиям» 16 января председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

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«Под стейблкоином на золото понимают цифровое обязательство на грамм золота, которое можно передавать от владельца к владельцу. Обычно оно находится в блокчейне, но это не обязательно», — объяснил он.

По его словам, само золото физически находится в хранилище, владелец золота несет обязательства по всем стейблкоинам превратить их в физическое золото по требованию.

«Это несколько похоже на металлические счета. В принципе, их можно использовать как удобное средство платежа», — отметил Достов.

Как уточнил эксперт, к недостаткам относятся плавающая цена золота, зависимость от добросовестности хранилища и подобные факторы.

«Технологических сложностей тут нет, похожие проекты, например, eGold, были вполне успешны ранее, основная проблема — в регулировании, политических договоренностях и гарантиях», — заключил он.

Ранее 16 января издание «Ведомости» написало, что исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников сообщил о рассмотрении центробанком Ирана создания вместе с РФ токена Персидского региона. Он может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля, иранского риала. Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, то есть будет стейблкоином. В то же время член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться после регулирования криптовалюты в России.

В конце декабря председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Известиям», что рассчитывает на принятие законопроекта о трансграничных платежах в криптовалютах в январе-феврале. В таком случае со II квартала 2023 года он уже начнет работать, добавил депутат.

Он также выразил мнение, что именно через российскую инфраструктуру должен проходить оборот криптовалют. Причем крупные компании для платежей, скорее всего, будут использовать стейблкоины, считает Аксаков.

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