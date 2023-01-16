Верховный суд РФ признал организацию «Маньяки: культ убийства» террористической

Верховный суд РФ признал террористическим движение М.К.У. («Маньяки: культ убийства») и запретил ее деятельность на территории России. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Решил: административное исковое заявление удовлетворить», — говорится в решении суда.

2 декабря генеральный прокурор России направил в Верховный суд иск о признании движения М.К.У. террористическим.

В ведомстве пояснили, что движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии и его целью является образование «расово чистого государства». Отмечалось, что продвижение идей движения направлено на формирование культа насилия, что приводит к росту социальной напряженности.

18 ноября 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО) — «Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна».

Генпрокуратурой было установлено, что деятельность данных организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.