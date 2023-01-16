Балицкий рассказал об отношении к проукраински настроенным жителям Запорожской области

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отношении к жителям региона, которые ожидают возвращения украинских военных.

«Есть такая категория людей, которые ждут, но мы их не трогаем, даем время подумать», — сказал он 16 января в эфире телеканала «Крым 24».

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса в состав РФ.

За присоединение Донецкой Народной Республики к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В Луганской Народной Республике интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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