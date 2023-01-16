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Минобороны России заявило о наступлении ВДВ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделения Южного военного округа (ЮВО) и воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наступление на донецком направлении. Об этом 16 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и 8 автомобилей», — сказал Конашенков.

При этом на купянском направлении российские войска ликвидировали более 30 украинских военнослужащих, а на лиманском — 75, подчеркнул представитель военного ведомства.

Он добавил, что российские военные уничтожили склад вооружения украинских боевиков, а также ангар с техникой нацгвардии в Запорожской области.

14 января Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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