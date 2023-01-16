Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области в результате столкновения трех легковых автомобилей погиб человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла днем 14 января на 280-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Предварительно установлено, что 31-летний водитель Mitsubishi Grandis превысил скорость и врезался в Chevrolet Lanos под управлением 45-летнего жителя Саратовской области, а также в автомобиль Mazda, за рулем которого находился 53-летний мужчина, пишет 62INFO.ru.

В результате водитель Chevrolet погиб на месте, различные травмы получила его 41-летняя пассажирка. Также пострадали водитель Mitsubishi, его 52-летняя и 33-летняя пассажирки, 29-летний, 31-летний и 19-летний пассажиры.

По факту смертельного ДТП организована проверка, уточняет РИА «7 новостей». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 13 января на территории Скопинского района региона столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель легковушки и его пассажирка погибли. Инспекторы предполагают, что автомобилист не учел неблагоприятные погодные условия.