В Китае раскритиковали Столтенберга за его заявление об отношениях с РФ

В Китае раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его заявление о том, что нормализовать отношения между Россией и западными странами невозможно. С критикой в его адрес выступили читатели китайской газеты «Гуаньча» в комментариях к статье от 16 января.

15 января Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что не стоит ожидать нормализации взаимоотношений между РФ и странами Запада даже после завершения конфликта на Украине. При этом генсек альянса назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру.

«Нормализация? Прямо как Минские соглашения — просто временный обман! С момента распада Советского Союза США и страны НАТО обманывали Россию не менее 20 раз! Думаете обмануть ее еще разок? Как бы не так! Ваши лицемерие и слабость давно подмечены Москвой, и альянс должен учитывать возможность своего краха!» — написал один из пользователей.

«Вы уже потеряли лицо, думаете, русских волнует, что вы там говорите и будете ли с ними дружить?» — задался вопросом другой.

«Слова и действия подстрекателей конфликта никогда не смогут быть отделены от слов «насилие» и «победа». «Мир» для них — это кошмар», — подчеркнул третий.

На заявление Столтенберга также отреагировали в Государственной Думе (ГД). Как отметил в тот же день, 15 января, глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, урегулирование конфликта на Украине и остановка кровопролития не входят в планы стран Запада .

Слуцкий также отметил, что прежних отношений между Россией и Западом налажено не будет, потому что Россия больше не пойдет на компромиссы в ущерб себе с бывшими западными партнерами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».