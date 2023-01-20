Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание

Кубок Первого канала

После новогодних праздников российские фигуристы вновь возвращаются на лед в официальных соревнованиях. Состав участников настолько сильный, что внутренние турниры не уступают по своему уровню международным, от которых наших отстранили почти год назад.

В выходные в Москве пройдет Кубок Первого канала. На нем соберутся такие мастера, как прошлогодняя чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, восходящая звезда женского одиночного катания Софья Акатьева, чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев, действующий чемпион России Евгений Семененко, чемпионы Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые призеры Олимпиады-2022 в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов и многие другие.

21 января, 17:00, короткая программа. 22 января, 16:30, произвольная программа. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Теннис

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Даниил Медведев

Открытый чемпионат Австралии

Первый в сезоне турнир Большого шлема подходит к своему экватору. Уже есть ряд сенсаций вроде вылета прошлогоднего победителя Australian Open Рафаэля Надаля. Есть неудачи и у россиян. В течение первых двух кругов вылетели две сильнейшие представительницы страны в женском одиночном разряде — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Дошли до третьего круга Екатерина Александрова и Варвара Грачева. Первая утром 20 января сыграет с Магдой Линетт, а в случае победы спустя два дня поборется за выход в четвертьфинал с немкой Лаурой Зигемунд или четвертой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсия. Грачева в то же время встретится с чешкой Каролиной Плишковой, а затем может попасть на китаянку Чжан Шуай или американку Кэти Волынец.

У мужчин днем выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев попытается взять верх над американцем Себастьяном Кордой, а затем может провести поединок с поляком Хубертом Хуркачем или канадцем Денисом Шаповаловым. Карену Хачанову предстоит играть с Фрэнсисом Тиафо, а затем в случае победы либо с его соотечественником Маккензи Макдональдом, либо японцем Йосихито Нисиокой. По итогам этих двух стадий Медведев и Хачанов могут встретиться друг с другом в четвертьфинале. А утром 21 января Андрей Рублев выйдет на корт против британца Даниэля Эванса. Если россиянин выиграет, то спустя два дня его ждет поединок четвертого круга с победителем пары Уго Умбер (Франция) — Хольгер Руне (Норвегия).

20-22 января, 03:00. Стадион «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Биатлон

Фото: РИа Новости/Александр Вильф Антон Бабиков

Кубок Содружества, четвертый этап

В условиях изоляции российские биатлонисты активно выступают внутри страны. Помимо Кубка России они также участвуют в Кубке Содружества, где соревнуются с белорусами, которые тоже оказались забанены прошлой весной. Именно на их территории до конца января пройдут два этапа. Четвертый стартовал уже в четверг, 19 января, в центре «Раубичи» под Минском. Именно там 21 января пройдет гонка преследования, а сутки спустя — масс-старт.

Зрители смогут увидеть сильнейших наших биатлонистов — Александра Логинова, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Ларисы Куклиной, а также двух белорусских звезд в лице олимпийской чемпионки-2018 Динары Алимбековой и серебряного призера Олимпиады-2022 Антона Смольского.

21 января, гонка преследования: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. 22 января, масс-старт: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Хоккей

Фото: ИЗВЕСТИЯ Игроки «Динамо» и ЦСКА

Регулярный чемпионат КХЛ

Ближайшие три дня в КХЛ богаты на важные матчи. В том числе зрители могут увидеть несколько очных схваток между командами из верхней части турнирной таблицы. В пятницу 20 января в Новосибирске встретятся два коллектива, претендующие на лидерство в Восточной конференции. Местная «Сибирь» примет действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Обе команды идут в первой тройке, при этом не намного отстают от занимающего первое место екатеринбургского «Автомобилиста», но в любое время могут также и упасть вниз вплоть до седьмой строчки.

В этот же день сойдутся сойдутся два топ-клуба, вплотную идущие позади сибиряков и «Магнитки». Казанский «Ак Барс» встретится дома с омским «Авангардом». На следующий день в Москве пройдет столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА, идущими в топ-4 Западной конференции. А безоговорочный лидер всей регулярки петербургский СКА параллельно сыграет в гостях с главной сенсацией сезона — нижегородским «Торпедо», занимающим третье место на Западе.

20 января: 15:30, ледовый дворец «Сибирь» (Новосибирск); 19:00, «Татнефть» (Казань). 21 января, 17:00: стадион «ВТБ Арена» (Москва); дворец спорта «Нагорный» (Нижний Новгород). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм».

Баскетбол

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Игроки ЦСКА и «Зенита»

Единая лига ВТБ. ЦСКА — «Зенит»

В отечественном баскетболе подходит к концу первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам 12 команд поделятся на две группы по шесть участников из верхней и нижней половин таблицы. Внутри этих групп клубы сыграют друг с другом по два матча и весной определят восьмерку участников плей-офф, а также сформируют пары в четвертьфинале.

Последняя игра первого этапа пройдет в пятницу. И напоследок зрителей порадуют матчем, в котором лидер нынешней регулярки и самый титулованный клуб страны московский ЦСКА примет на своей площадке действующего победителя турнира петербургский «Зенит», который в прошлом году прервал многолетнюю гегемонию армейцев.

20 января, 20:00. Стадион «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Смешанные единоборства

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Шамиль Абдурахимов

Турнир UFC 283. Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда

В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро пройдет крупный турнир по смешанным единоборствам под эгидой UFC. В его рамках состоится 15 схваток, из них пять — в основном карде. Главным событием станет противостояние за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Джамаалом Хиллом. Но будет там и бой, интересный россиянам. В раннем предварительном карде в тяжелом весе наш Шамиль Абдурахимов выйдет против бразильца Жаилтона Алмейды. 41-летний уроженец Дагестана провел 27 поединков, выиграл из них 20, причем девять — нокаутом. Его 31-летний соперник имеет в активе 19 боев и 17 побед.

21 января, 01:30. Jeunesse Arena (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Прямая трансляция «Матч! Боец»