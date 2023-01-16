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Бывший дворецкий рассказал, как принца Гарри обделяли в детстве

The Sun: Бывший дворецкий Баррелл сообщил, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками
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Фото: Global Look Press/Cornelius, Cornelius
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Британского принца Гарри, опубликовавшего автобиографическую книгу «Запасной», в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Об этом 15 января сообщает газета The Sun со ссылкой на Пола Баррелла, дворецкого принцессы Дианы.

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Баррелл полагает, что фрустрация Гарри проистекает из детства.

«Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — рассказал бывший дворецкий изданию.

По его словам, когда Гарри поинтересовался, почему его обделяют, няня ответила, что Уильям должен питаться лучше, так как однажды он станет королем.

Ранее в своей книге Гарри написал, как подвергся нападению со стороны Уильяма в 2019 году. Кроме того, принц рассказал об отношениях с отцом и поделился мнением о его супруге Камилле.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» заявил, что принц Гарри — «раздражающий фактор» для королевской семьи, но он не будет изгнан.

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